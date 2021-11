Atuava sozinho e com violência física sobre as vítimas, o que causava grande receio entre os moradores. No dia 9, dirigiu-se ao posto de abastecimento de combustíveis Intermarché de Vila das Aves, recorreu de novo à força física e roubou 3079 euros. Foi detido pela GNR, dois dias depois.









Após a denúncia do roubo, os militares do Núcleo de Investigação Criminal de Santo Tirso da GNR iniciaram diligências no terreno e detiveram o suspeito, de 22 anos, na quinta-feira. Foi constituído arguido e os factos comunicados ao Tribunal de Instrução Criminal de Matosinhos.