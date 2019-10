Desde 2007 que a ficha policial do homem, agora com 54 anos, tem vindo a ser preenchida com furtos e roubos. Foi agora novamente detido, pela PSP de Cascais, por uma vaga de furtos em casas e supermercados daquele concelho. Escolhia os alvos a dedo. E nas habitações costumava fugir nos carros dos proprietários.Os crimes deste ano - a PSP contabiliza um roubo e dez furtos - ocorreram entre fevereiro e setembro. O detido fez-se acompanhar da namorada, 39 anos, em alguns golpes, apesar de a relação não se a melhor e haver queixas de violência doméstica - ela bateu-lhe com um sapato. Os furtos ocorriam com os donos em casa a dormir.Entravam por janelas e portas abertas e sacavam artigos pequenos e valiosos, que vendia rapidamente para alimentar o vício da droga seu e da companheira, que já cumpriu pena de cadeia. Num dos casos foi surpreendido pelo dono da casa. Ficou em prisão preventiva.