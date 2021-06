Um homem, de 32 anos, foi detido pela PSP do Seixal por ter assaltado, usando ameaças de faca, pelo menos quatro estafetas de entrega de bens alimentares, foi esta sexta-feira anunciado. Os crimes ocorreram entre agosto de 2020 e abril deste ano. Presente a tribunal, ficou em liberdade e com apresentações diárias na esquadra da PSP.





A polícia anunciou ainda a recuperação, também no Seixal, de máquinas utilizadas na construção civil (avaliadas em cinco mil euros) que tinham sido furtadas do interior de veículos estacionados na via pública. As máquinas estavam à venda na internet e o autor do anúncio foi identificado e constituído arguido.