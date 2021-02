Homem ameaça idoso com faca em Fafe para roubar 50 euros

A GNR de Fafe deteve, em flagrante, um homem de 51 anos, que ameaçou com uma faca um idoso, de 87, para lhe roubar a carteira. O juiz que o ouviu esta sexta-feira, no Tribunal de Guimarães, libertou-o com apresentações diárias à GNR.O roubo aconteceu na quinta-feira, cerca das 15h30, em Antime. O ladrão iniciou uma conversa com o idoso para o convencer a deixar entrar em casa. Assim que entrou na habitação, exibiu a faca, que usou para ameaçar a vítima e tirar-lhe a carteira. Acabou por fugir com 50 euros em dinheiro, mas foi apanhado a poucos metros da casa, por uma patrulha da GNR, que tinha entretanto sido avisada.Os bens roubados foram recuperados e a faca foi encontrada escondida debaixo das roupas do assaltante.