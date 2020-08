Homicida regressa à cadeia após assalto em Braga

Há menos de um mês, o perigoso cadastrado foi libertado por um juiz que o ouviu no Tribunal de Guimarães, após um assalto armado a uma mulher, em Braga. Mas Cristiano Ferreira, conhecido pela alcunha ‘Branquinho’, rapidamente voltou ao crime. Na sexta-feira, assaltou, com uma faca nas mãos, um posto de abastecimento de combustíveis, em Braga. Foi detido pela PSP e, desta vez, o juiz mandou-o para a cadeia.



O suspeito, de 38 anos, já esteve preso por matar um homem num assalto, na Póvoa de Lanhoso, e ateou fogo à cama dos pais para os matar, em 2017.

O último assalto aconteceu na sexta-feira, à hora de almoço. ‘Branquinho’ entrou nas bombas da Galp, na avenida João XXI, em Braga, com uma máscara cirúrgica na cara. Aproximou-se da funcionária, apontou-lhe uma faca e exigiu que lhe entregasse a quantia de 500 euros em ‘PaySafeCard’ (cartões usados para pagamentos de compras online). Antes de sair e já com a vítima em pânico, ainda se apoderou de vários maços de tabaco e uma caixa com moedas. Fugiu de bicicleta.

Este foi já o terceiro assalto a postos de abastecimento de combustíveis, em Braga, desde que foi libertado, sujeito a apresentações diárias à PSP, a 23 de julho. Na sexta-feira, após o roubo, a PSP identificou Cristiano Ferreira através das imagens de videovigilância e deteve-o em casa.



‘Branquinho’ assumiu os crimes e colaborou com a investigação. Já está na cadeia de Paços de Ferreira.