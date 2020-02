PJ de Setúbal detém assaltante violento

O terceiro elemento de um grupo armado que, em julho do ano passado, sequestrou, agrediu e amarrou com fitas plásticas um distribuidor de tabaco, abandonando-o em Almada, foi detido na terça-feira pela PJ de Setúbal, tendo já sido colocado em prisão preventiva - o que já tinha acontecido aos outros dois assaltantes.O homem, de 29 anos, praticou o roubo de 23 de julho. Estava, tal como os cúmplices, encapuzado e de luvas. O trio invadiu o café onde o homem distribuía o tabaco, apontou uma arma de fogo à cabeça da vítima e obrigou-a a regressar à carrinha. Foi agredido e levado para um ermo. O gang roubou 1874 maços de tabaco (8514 euros) e 990 euros em numerário. Fugiu num carro que tinha deixado nas imediações.O grupo ainda foi visto pela PSP, conseguindo fugir. A PJ deteve o primeiro em outubro e chegou agora ao terceiro. Mas continua "a desenvolver diligências para determinar a eventual participação do ora detido em outros crimes", foi esta quarta-feira divulgado.