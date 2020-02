Pedida prisão para assaltantes que roubavam ouro a idosos

O Ministério Público pediu penas de prisão efetivas para os três homens que estão a ser julgados no Tribunal de Faro por crimes de roubos a idosos, alguns deles violentos, que ocorreram no início de 2019 em zonas isoladas no Interior dos concelhos de Faro e Olhão. Na sessão de alegações finais, que teve lugar esta terça-feira, os arguidos garantiram em tribunal que estão inocentes.Os suspeitos estão acusados de um total de sete crimes de roubo e três de roubo de forma tentada, todos em coautoria. Os casos, segundo sabe o, ocorreram entre os dias 3 de fevereiro e 3 de abril do ano passado, nas localidade de Salgados e Santa Bárbara de Nexe, no município de Faro, e em Quelfes e Moncarapacho, no concelho de Olhão.Destes quatro casos que estão a ser julgados, apenas um deles suscitou dúvidas ao procurador, face às provas apresentadas e às testemunhas ouvidas, uma vez que não foi possível garantir, sem qualquer dúvida, a identificação de um dos suspeitos no local do crime.O facto de a defesa considerar que foram apresentadas provas de que dois dos arguidos estavam em Sagres, a trabalhar, na altura em que foram cometidos alguns dos crimes, serviu para sustentar a tese de inocência que foi defendida pelos três suspeitos, em frente ao coletivo de juízes do Tribunal de Faro.Dos crimes julgados, todos tinham como alvo idosos residentes em zonas isoladas e o objetivo era roubar ouro. Num dos casos, uma mulher de 72 anos ficou com uma tíbia partida.