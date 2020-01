Mulher fica com perna partida em assalto

A mulher de nacionalidade inglesa, de 72 anos, estava a sair de casa para se encontrar com amigas, em Santa Bárbara de Nexe, Faro, quando foi assaltada por um homem de 42 anos.O criminoso tirou-lhe a mala que tinha ao ombro à força, mas a vítima, ao resistir, acabou arrastada pelo chão enquanto o suspeito fugiu num automóvel que estava à sua espera. A estrangeira foi hospitalizada e operada a uma fratura na tíbia da perna direita. Três homens estão a ser julgados agora no Tribunal de Faro por suspeita de terem cometido este e mais três assaltos a idosos.Os arguidos, entre os 23 e os 42 anos, levaram apenas 30 euros e alguns documentos deste assalto, que teve lugar a 3 de abril de 2019. No entanto, antes deste, houve mais três assaltos, que também tiveram como alvo idosos em habitações isoladas.O primeiro caso foi a 3 de fevereiro do ano passado. Dois dos arguidos fingiram que o automóvel estava sobreaquecido e pediram água a um casal de idosos, de 74 e 75 anos, nos Salgados, Faro. Quando estes abriram a porta de casa, os homens atacaram-nos e levaram um fio de ouro, avaliado em 200 euros, que a mulher tinha ao pescoço.Nos outros dois assaltos, a 14 e a 18 de fevereiro de 2019, em Quelfes e Moncarapacho, Olhão, respetivamente, levaram dois fios em ouro de duas vítimas, também idosas, avaliados em mil euros cada um.Estão acusados dos crimes de roubo em coautoria e dois deles estão em prisão preventiva no decorrer do julgamento.