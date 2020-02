Assaltantes partem vidro de restaurante em Lisboa com marreta e roubam máquina de tabaco. Veja as imagens

O Restaurante O Zêzere, localizado na Estrada da Luz, em Benfica, foi assaltado esta quarta-feira de madrugada.mostra-lhe imagens exclusivas do momento em que os assaltantes invadem o espaço. No vídeo é possível ver um dos três assaltantes a partir o vidro da entrada do restaurante com recurso a uma marreta e a roubar a máquina de tabaco. Esta máquina, que pesa cerca de 200kg, é levada para o carro dos homens, pelos três cúmplices.O assalto que demorou cerca de um minuto, rendeu aos três homens, que agiram de cara tapada, cerca de cinco mil euros em tabaco.Segundo o que oapurou, a máquina de tabaco tinha sido abastecida na terça-feira. "Vivemos um grande susto", contou a proprietária do espaço. "Estamos aqui há 14 anos e foi a primeira vez que isto aconteceu", disse.Os donos do café receberam o alerta cerca das 04h00 por um taxista que estava junto ao local. Esta quarta-feira estiveram a ser feitas algumas reparações no espaço, devido aos danos que os assaltantes provocaram.A PSP está a investigar o caso e tenta localizar os suspeitos.