Detido suspeito de roubar 1874 maços de tabaco e sequestrar empregado de estabelecimento comercial

A Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa (PGDL) anunciou esta segunda-feira a detenção de um arguido suspeito de roubo de 1.874 maços de tabaco, com o valor de 8.500 euros, sequestro e posse de arma proibida, em julho, em Almada (Setúbal).Segundo os "fortes indícios recolhidos", que evidenciam a prática de crimes de roubo agravado, de sequestro e de detenção de arma proibida, o arguido e outras pessoas não identificadas, em 23 de julho, "encapuzados, de rosto tapado e de luvas calçadas", seguiram um funcionário de uma empresa de tabaco, num estabelecimento comercial em Almada.Nesse local, o empregado foi rodeado pelos assaltantes, que lhe apontaram "uma arma de fogo transformada à cabeça" e o puxaram "até ao veículo ligeiro de mercadorias em que se fazia transportar", indicou a PGDL, acrescentando que, depois, entraram todos dentro da viatura e saíram do local.Dois dos assaltantes "desferiram diversos pontapés" no corpo do empregado enquanto se deslocavam até um local ermo, em Almada.Já fora da viatura, colocaram-no de joelhos e cabeça debruçada, ao mesmo tempo que um deles lhe apontava a arma à cabeça."Os outros indivíduos retiraram do interior do veículo as embalagens de tabaco, num total de 1.874 maços, com o valor de 8.514,10 euros, e o dinheiro, no valor aproximado de 990 euros, em notas e moedas", avançou a PGDL.Ao abandonarem o local, os assaltantes foram surpreendidos pela Polícia de Segurança Pública (PSP), que assim conseguiu recuperar "um total de 1.862 maços de tabaco no valor de 8.458,10 euros, e a quantia monetária total de 665 euros".Não é referido, contudo, se mais algum suspeito foi intercetado no momento ou até hoje.O arguido agora detido ficou em prisão preventiva após ser apresentado ao Juízo de Instrução Criminal para primeiro interrogatório judicial.De acordo com informação da PGDL, a investigação prossegue sob a direção do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) do Ministério Público de Almada e do DIAP da Comarca de Lisboa, com a coadjuvação da Polícia Judiciária de Setúbal.