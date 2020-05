Ladrão faz sete assaltos em nove dias até ficar em prisão preventiva

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 07.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 07.05.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Um homem de 39 anos entrou numa espiral de assaltos e cometeu três furtos e quatro roubos com recurso à força ou faca em 9 dias, em Lisboa. Foi detido pela PSP três vezes em flagrante. Mas nas duas primeiras foi colocado em liberdade e só domingo, à terceira, ficou em preventiva.Segundo apurou ojunto de fonte policial, o primeiro furto foi dia 24 de abril, num restaurante. No dia seguinte, 25, fez um roubo com ameaça ...