Homem assaltado quando ia ao banco em Braga

Vítima ainda gritou por socorro, mas o ladrão conseguiu fugir.

Por F.V. | 09:43

Um homem de 49 anos foi assaltado, esta quarta-feira de manhã, quando se dirigia à agência do Milennium BCP de Celeirós, em Braga.



Ficou sem um envelope com dinheiro, que se preparava para depositar. O valor não foi divulgado.



O assalto aconteceu às 08h30, em frente à dependência bancária.



A vítima, funcionário de uma empresa de equipamentos elétricos, estava a sair do carro quando foi empurrado pelas costas por um homem que lhe arrancou o envelope com o dinheiro, atirando-o ao chão.



Ainda gritou por socorro, mas o ladrão conseguiu fugir.



A GNR investiga.