Um homem, com cerca de 30 anos, tentou assaltar uma carrinha de valores na estrada da Algazarra, no Feijó, Almada. O ladrão utilizou gás pimenta contra o segurança da carrinha, mas fugiu sem levar nada.A mala que o assaltante tentou furtar estava vazia.Este é o segundo caso de uma tentativa de assalto a carrinhas de valores. No fim de semana passado um segurança de uma carrinha de valores foi assaltado por um homem e este também utilizou gás pimenta. O assaltante deixou cair a mala durante a fuga.