Homem atacado por vaca enquanto apanhava cogumelos

Vítima sofreu golpe profundo na zona da bacia mas não corre perigo de vida.

Por Rui Pando Gomes e Ana Palma | 01:30

Um homem ficou esta terça-feira ferido com gravidade depois de ter sido atacado por uma vaca, numa zona rural do concelho de Monchique. A vítima sofreu um golpe na zona da bacia e foi hospitalizada.



Segundo o CM apurou, o homem, de 63 anos, estava a apanhar cogumelos, cerca das 09h00, quando se aproximou demasiado de uma manada de vacas que estava a pastar. Um dos bovinos atacou-o de forma violenta.



"O animal terá tentado proteger uma cria e investiu sobre o homem que andava a apanhar cogumelos", recordou ao CM o proprietário do animal, que pediu socorro depois de se aperceber dos ferimentos graves sofridos pela vítima.



Ao que o CM apurou, o homem foi apanhado de surpresa e não terá tido tempo de reagir nem fugir. Sofreu ferimentos na cabeça e um golpe profundo na zona da bacia. Foi assistido por elementos dos Bombeiros de Monchique e do INEM.



"A vítima apresentava ferimentos considerados graves na zona da cintura pélvica e foi transportado para o Hospital de Portimão com acompanhamento médico do INEM", explicou ao CM António Águas, segundo comandante dos Bombeiros Voluntários de Monchique.



Segundo o CM conseguiu apurar junto de fonte hospitalar, o homem não corre perigo de vida mas ficou internado.



A GNR de Monchique tomou conta da ocorrência e identificou o proprietário do animal, que acionou os meios de socorro à vítima e colaborou com as autoridades.