Homem aterroriza ‘ex’ 15 anos mais nova e ameaça divulgar fotos

Um homem, de 40 anos, que namorou apenas algumas semanas com uma mulher, de 25, foi detido pela PSP de Lisboa por suspeitas do crime de violência doméstica. Roubou ainda por esticão o telemóvel da vítima, ameaçando-a com a divulgação de vídeos e fotos íntimas.



O casal conheceu-se no verão passado, mas a relação nunca foi sólida. Fonte da PSP disse ao CM que a jovem descreve várias situações de agressões por parte do companheiro, das quais nunca apresentou queixa. O agressor roubou-lhe o telemóvel em plena via pública, na zona do Parque das Nações, com ofensas e injúrias, ameaçando publicar fotografias íntimas da jovem nas redes sociais. A PSP deteve-o na segunda-feira. Está proibido de contactar a ex-namorada.



