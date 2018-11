Homem atropela mulher com a filha ao lado em Sintra

Preso pela GNR por tentativa de homicídio.

Por Miguel Curado | 12:17

A GNR deteve na terça feira à noite um homem de 38 anos, no Mucifal, Sintra por tentativa de homicídio, sequestro e violência doméstica. O suspeito atropelou a mulher propositadamente com o carro, numa altura em que a filha menor da vítima estava no banco ao lado.



A mulher, de 25 anos, foi deixada no pavimento com ferimentos graves. Acabou por ser assistida no hospital Amadora-Sintra, tendo-se verificado que tinha uma factura exposta da tíbia direita, trauma abdominal, escoriações em todo o corpo e perda de conhecimento.



O agressor, após ter atropelado a vitima, apresentou-se no Posto da GNR de Colares com outra viatura para "esclarecer" os factos. O casal vivia junto há um ano.

O homem já tem antecedentes criminais por condução ilegal, ofensa à integridade física simples e ofensas à integridade física qualificada. Foi presente a tribunal e já está em prisão preventiva.