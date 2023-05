Um homem sofreu ferimentos, na tarde desta sexta-feira, ao ser atropelado por uma composição do Metro Sul do Tejo, na Cova da Piedade, Almada, confirmou ao CM fonte do comando sub-regional da da Península de Setúbal da Proteção Civil.

O alerta foi às 14h55. A vítima, que apresentava ferimentos ligeiros, foi socorrida pelos bombeiros e INEM e levada para o Hospital Garcia de Orta,

Acorreram ao local 16 operacionais apoiados por cinco viaturas.