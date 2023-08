Um homem com historial de agressões e violência doméstica foi baleado cinco vezes, esta quinta-feira, no Bairro Branco, no Monte da Caparica, em Almada.Ao que tudo indica, na origem do crime esteve um ajuste de contas.A PSP foi acionada depois da vítima dar entrada no Hospital Garcia de Orta. O homem encontra-se estável e a recuperar.O caso passou para a alçada da Polícia Judiciária que está agora a investigar.