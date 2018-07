Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem baleado na cabeça por primo na Costa da Caparica

Mulher da vítima também foi alvejada.

11:26

Um homem de 38 anos foi baleado na cabeça, esta manhã de domingo, na Costa da Caparica.



O atirador, primo da vítima, tem 35 anos e já foi detido pela GNR, sendo apreendida uma caçadeira de canos cerrados.



A mulher da vítima também foi alvejada no dedo, sendo assistida no local pela quipa do INEM.



O crime aconteceu no descampado na Costa da Caparica. Esta sexta-feira já teria havido conflitos entre os primos, segundo avanla a mulher da vítima.



O alerta foi dado pouco antes das 10h00. No local esteve a equipa do INEM e a GNR.