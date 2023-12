Homem em estado crítico após ser baleado dentro de barbearia em Odivelas. Atirador fugiu

Um homem foi baleado, em Odivelas, na manhã desta terça-feira. O tiroteio aconteceu pelas 10h50, na rua Tomás José Olaio, junto aos Bombeiros Voluntários, quando um homem armado disparou contra uma barbearia e acabou por atingir um dos funcionários, de origem indostânica, com três tiros no tronco. A vítima está em estado crítico.



A PSP foi alertada e mobilizou patrulhas para o local, mas o atirador já tinha fugido. A vítima foi transportada para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.





O proprietário da barbearia, que testemunhou o ataque, foi levado para a esquadra da PSP.Ao que oapurou, este ataque deve-se a um ajuste de contas, mas o motivo ainda não é conhecido. O atirador tinha estado a tomar o pequeno-almoço com uma mulher numa pastelaria no outro lado da rua. No final dirigiu-se à barbearia e efetuou vários disparos para o interior do estabelecimento.