Bruno Vieira, de 24 anos, morreu na madrugada deste sábado após o despiste do carro em que seguia, na Rua da Igreja, em Fregim, Amarante. O alerta foi dado às 01h30. Ao que o CM apurou, o homem, natural de Vila Caiz, no mesmo concelho, estaria a conduzir com a cabeça de fora - a falta de visibilidade devido ao nevoeiro pode justificar o ato - tendo embatido contra uma árvore. De seguida, o carro entrou em despiste.





O alerta foi dado por populares que viram o carro com as luzes ligadas. No local estiveram os Bombeiros de Amarante, com seis elementos e três carros, a VMER do Vale do Sousa, uma ambulância de Suporte Imediato de Vida e uma equipa de psicólogos do INEM. As causas do acidente são desconhecidas e o óbito foi declarado no local. O Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação da GNR investiga o caso. O corpo foi transportado para Gabinete Médico-Legal de Penafiel.