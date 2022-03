Um homem que burlou uma idosa de 76 anos, com problemas de memória e analfabeta, aproveitando que esta ficou viúva, foi detido em Lisboa e colocado em preventiva, proibido de a contactar.O homem ficou com dois cartões bancários da idosa e fez levantamentos e transferências de mais de 47 mil euros, tendo, sem conhecimento nem autorização da vítima, vendido o carro do falecido marido (por 33 mil euros). E levou-a a um notário, para ela lhe doar a casa onde residia.