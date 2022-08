Um homem, de 42 anos, já com um longo cadastro, cansou-se de esperar pelo comboio da CP na estação de Entrecampos, em Lisboa, saiu para a rua e fez um carjacking à primeira condutora que encontrou estacionada. Encostou um x-ato à cara da mulher, de 53 anos, ameaçou-a e forçou-a a sair da viatura, que levou junto com a mala da vítima, com documentos e 3800 euros em valores.O crime ocorreu no dia 14 de julho e o assaltante foi agora detido pela PSP de Lisboa, após ter feito uso do carro durante várias semanas até acabar por ter um acidente quando fugia à polícia. De acordo com a PSP, o homem pretendia ir para o concelho de Sintra de comboio. Mas, “em razão do atraso da composição”, saiu da estação e roubou o carro. Mais tarde, “fugindo às autoridades policiais”, acabou por embater com a viatura, “levando à sua inutilização”.Ficou em prisão preventiva. Tem, de acordo com a PSP de Lisboa, um “vasto historial de detenções e condenações pelo crime de roubo”.