Três homens armados roubaram, na madrugada desta segunda-feira, um carro de uma plataforma TVDE, tendo ameaçado o motorista, de 26 anos, com uma pistola.O crime ocorreu junto à estação de comboios de Monte Abraão, Sintra, e a viatura veio a ser encontrada pela PSP, abandonada e com as chaves na ignição, na Amadora.O ‘carjacking’ está a ser investigado pela Polícia Judiciária de Lisboa.