Eram cinco os assaltantes, mas só um foi apanhado após roubarem uma viatura na rotunda do Marquês de Pombal, no centro de Lisboa, em plena luz do dia.Na passada quarta-feira, a PSP de Lisboa deteve o homem, de 29 anos, que fez o ‘carjacking’, recuperou o veículo roubado e apreendeu a viatura usada como apoio no dia dos assaltos e que permitiu a fuga de quatro cúmplices que ainda estão por identificar.O homem ficou obrigado a apresentações trissemanais nas autoridades.