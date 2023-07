Homem condenado a 18 anos de prisão por homicídio qualificado nas Caldas da Rainha

O Tribunal Judicial de Leiria condenou esta sexta-feira um homem a 18 anos de prisão pelo crime de homicídio qualificado que vitimou um cidadão estrangeiro nas Caldas da Rainha, na sequência de um desentendimento entre arrumadores.

O arguido, de 30 anos, foi ainda condenado ao pagamento de uma indemnização, no valor global de 75 mil euros, à filha da vítima.

"É um crime muito grave, o mais grave do nosso ordenamento jurídico-penal", afirmou o presidente do coletivo de juízes na leitura do acórdão, que disse esperar que o arguido aproveite o tempo que vai passar na prisão, onde se encontra detido preventivamente, para "interiorizar a gravidade daquilo que fez".