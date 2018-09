Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem dado como desaparecido encontrado sem vida em barragem

Vítima era procurada na zona de Pinhel desde a última sexta-feira.

Por Lusa | 00:15

O corpo de um homem que estava desaparecido desde sexta-feira foi encontrado este domingo, na barragem do concelho de Pinhel, informou o Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) da Guarda.



O cadáver foi localizado cerca das 18h35, na albufeira da barragem de Bouça Cova, disse a fonte do CDOS à agência Lusa.



A remoção do corpo do náufrago, que estava desaparecido há 48 horas, foi realizada pelos Bombeiros Voluntários de Pinhel, no distrito da Guarda.