Jovem de 20 anos detido por abuso sexual de menores que conheceu no Facebook

Suspeito terá abordado pelo menos três adolescentes de 13 anos.

A Diretoria do Norte da Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta quarta-feira a detenção, em Famalicão, de um homem de 20 anos por abuso sexual de menores, com quem encetava amizade através da rede social Facebook.



Em comunicado, a PJ refere que o suspeito terá abordado pelo menos três adolescentes de 13 anos, pela rede social Facebook, encetando amizade, para posteriores contactos sexuais.



Relativamente a uma das adolescentes, acrescenta o comunicado, o suspeito conseguiu consumar os seus intentos.



Após denúncia do pai de uma das vítimas, a PJ recolheu "fortes indícios" de que o suspeito, "há vários meses", obrigava a jovem à prática de atos sexuais.



Os atos ocorriam quer na residência do agressor, quer na da vítima.



O suspeito está indiciado pela presumível autoria dos crimes de abuso sexual de criança, atos sexuais com adolescente e pornografia de menores.



Padeiro de profissão, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial, para aplicação das respetivas medidas de coação.