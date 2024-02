Um homem de 23 anos foi baleado na cara entre as 22h30 e as 23h10 de segunda-feira, na Venda Seca, Sintra. Apesar de gravemente ferido, conseguiu pedir ajuda telefónica ao pai, que o levou de carro ao quartel dos Bombeiros da Agualva, onde já chegou inconsciente.A vítima teve de ser depois transportada para o Hospital de São José, em Lisboa.Fonte da PSP disse aoque um homem foi entretanto preso, no Cacém, por ligação aos disparos.