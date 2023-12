Investigadas agressões a tiro e à facada na noite em Lisboa

Duas agressões violentas marcaram o final da noite de quinta-feira na Área Metropolitana de Lisboa. Na capital, na zona de Arroios, um homem de 45 anos foi esfaqueado e deixado inconsciente na via pública, pelas 23h50. Foi um transeunte que ligou, via 112, para a PSP e INEM, afirmando ter encontrado um homem sem sentidos deitado na via pública, na Rua Carlos José Barreiros. O INEM estabilizou a vítima e transportou-a ao Hospital de São José como ferido grave.





Na mesma noite, pelas 22h30, na Avenida General Humberto Delgado, Amadora, uma patrulha da PSP ouviu o som de pelo menos um disparo. O ferido, um homem de 28 anos, estava consciente e descreveu a viatura dos agressores. Foi assistido pelos bombeiros, e hospitalizado. A PSP recuperou uma faca com vestígios de sangue. O caso passou para a Polícia Judiciária.