Um homem, de 24 anos, morreu na sequência de uma colisão entre a bicicleta elétrica em que seguia e um carro, ao final da tarde desta sexta-feira, em Oliveira do Bairro.O alerta foi dado para os bombeiros de Oliveira do Bairro para um acidente rodoviário na EN235, junto ao cruzamento de acesso a Recamonde.O óbito foi declarado pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação de Aveiro.A GNR investiga as causas do acidente.