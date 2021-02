Inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) do Aeroporto de Lisboa prenderam ontem, segunda feira, um homem de 25 anos, originário de um país europeu, procurado em vários países do velho continente por tráfico de seres humanos.





O suspeito foi apanhado à chegada ao aeroporto da capital portuguesa, e é visado em vários processos pelo crime de angariação de imigração ilegal.





O SEF promete, ainda para esta terça feira, mais informações sobre esta detenção.