Homem de 26 anos morre após envolver-se em rixa no Cais do Sodré em Lisboa

Um homem de 26 anos morreu domingo de manhã, no hospital, após ter ficado gravemente ferido, no sábado, durante rixa ocorrida no Cais do Sodré, em Lisboa. A vítima terá sofrido uma queda em circunstâncias que a PSP investiga.

Segundo explicou ao CM fonte policial, o alerta foi dado, pelas 13h20, para junto a um supermercado na estação de comboios do Cais do Sodré. O homem foi encontrado no chão – de acordo com testemunhos terá caído de um muro durante uma desordem com um outro homem.

Tinha ferimentos graves e foi transportado em estado crítico para o Hospital de São José, em Lisboa. Onde morreu na manhã de domingo.

O segundo participante na desordem, de 27 anos, foi identificado.