Homem de 28 anos morre após despiste de mota em Viseu

Um homem morreu ao final da tarde desta quarta-feira, depois de se ter despistado na moto onde seguia, na Avenida 8 de setembro, em Armamar.

A vítima mortal, Jorge Alvim, tinha 28 anos e era natural da vila duriense.





O alerta para o acidente foi dado às 19h05 e segundo o Comandante dos Bombeiros Voluntários de Armamar, Nuno Fonseca, "no local estiveram os Bombeiros de Armamar, uma ambulância de Suporte Imediato de Vida de Lamego, uma Viatura de Emergência Médica e Reanimação do INEM de Vila Real e um grupo de psicólogos do INEM".

O óbito acabou por ser declarado no local pela equipa médica da VMER. O corpo foi transportado para o Gabinete Médico Legal de Vila Real.



A GNR e o Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação tomaram conta da ocorrência.