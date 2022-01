Homem de 28 anos morre em acidente de trabalho em Vagos

Um homem, de 28 anos, morreu, esta tarde de sexta-feira, num acidente de trabalho, em Vagos. No mesmo acidente, um outro homem sofreu ferimentos ligeiros.O alerta foi dado, cerca das 12h00, para os bombeiros de Vagos, para um acidente de trabalho, numa quinta de exploração animal, na rua das Almas, em Ouca.A vítima com ferimentos ligeiros foi levada, pelos bombeiros de Vagos, para o hospital de Aveiro.O óbito foi confirmado, no local, pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação de Aveiro.A GNR está no local.