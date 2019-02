Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem que morreu em despiste em Óbidos deixa mulher grávida e filho menor

Vítima tinha 28 anos e despistou-se perto de casa.

16:48

Um homem de 28 anos morreu este domingo num despiste quando chegava a casa em Vaú, Óbidos. A vítima despistou-se e veio a embater num poste de eletricidade.



A violência do choque foi tal que o poste elétrico acabou por partir e caiu em cima da vítima. O corpo ficou preso debaixo do poste e foi necessário proceder ao desencarceramento.



O óbito foi confirmado no local. A mulher da vítima de 26 anos está grávida. O casal tem um filho de quatro anos.



O alerta foi dado às 23h27.