Um homem, de 30 anos, foi baleado, este domingo ao final da tarde, no Armazém 18, um espaço multiusos, onde geralmente se realizam todo o tipo de eventos, em Odivelas, Lisboa. A vítima foi encontrada baleada no carro. Tinha ferimentos de bala, na zona da virilha.A PSP esteve no local, tal como a Viatura Médica de Emergência Rápida. O homem foi transportado para o Hospital de São José, em Lisboa. As autoridades estão agora a investigar o caso, mas as causas do crime estão, ainda, por apurar.