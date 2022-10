Homem de 32 anos acusado de descarregar, partilhar e guardar ficheiros pornográficos infantis em Castelo Branco

Um homem, de 32 anos, foi detido, esta terça-feira, supeito de ter descarregado, partilhado e guardado ficheiros pornográficos infantis, em Castelo Branco.



O homem, assistente administrativo, foi detido pela Polícia Judiciária, em flagrante delito, "pela presumível prática do crime de pornografia de menores", refere o comunicado divulgado pela PJ.

Durante a investigação, a polícia "detetou nos sistemas informáticos utilizados pelo suspeito registos que indiciam a descarga, partilha e guarda de fotografias e vídeos, com conteúdo pornográfico, envolvendo menores de 14 anos", avança a nota.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, onde foram aplicadas as seguintes medidas de coação: apresentações bissemanais ao posto policial local, proibição de contacto com crianças e proibição do uso da internet.