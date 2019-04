Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem de 34 anos detido por agressões ao pai em Alcabideche

Suspeito viu ser-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

Por Lusa | 16:23

Um homem de 34 anos foi detido, em Alcabideche, concelho de Cascais, pelo crime de violência doméstica, na sequência de agressões ao seu pai, informou esta segunda-feira o comando territorial de Lisboa da Guarda Nacional Republicana (GNR).



Elementos do destacamento territorial de Sintra da GNR, no âmbito de uma investigação por violência doméstica, detiveram, em 23 de abril, o suspeito de agredir "o seu pai, através de maus tratos físicos e psicológicos constantes".



"Dos vários episódios de agressões físicas e psicológicas, destaca-se uma situação em que o suspeito ateou fogo à cama da vítima, encontrando-se a mesma deitada", salientou o comunicado da GNR.



A vítima conseguiu escapar às chamas "através do auxílio de dois vizinhos", acrescentou a mesma nota.



Uma fonte oficial da GNR revelou que as chamas ficaram confinadas ao colchão, não se tendo propagado ao resto da habitação onde o sexagenário residia na companhia do suspeito, após o falecimento da sua mulher.



Na sequência das investigações levadas a cabo pelas autoridades, o suspeito foi detido no cumprimento de um mandado judicial.



O detido, que possui antecedentes criminais por tráfico de estupefacientes, foi presente no mesmo dia ao Tribunal Judicial de Cascais.



O suspeito viu ser-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva, tendo sido conduzido ao Estabelecimento Prisional de Caxias.



O sexagenário continua a residir na mesma habitação, com o apoio de um sobrinho, explicou a mesma fonte policial.