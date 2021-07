Um homem de 34 anos morreu, esta quinta-feira, na sequência de um acidente de trabalho com um empilhador na Quinta da Pedra Alta, no concelho de Alijó.O alerta para o acidente foi dado às 12h23.O óbito foi declarado no local pela VMER de Vila Real. Foram ainda acionados os Bombeiros de Favaios e a GNR de Alijó.