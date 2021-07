Motociclista morre em despiste em Ponte de Sor

Um homem, de 28 anos, morreu esta quinta-feira de madrugada na sequência do despiste do motociclo que conduzia, no concelho de Ponte de Sor, distrito de Portalegre, revelou quinta-feira o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

A fonte do CDOS de Portalegre indicou à agência Lusa que o acidente, para o qual foi dado o alerta às 01h52, ocorreu na rua Heróis do Ultramar, na freguesia de Montargil, concelho de Ponte de Sor.

O óbito foi declarado no local do acidente pelo médico da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Portalegre, acrescentou a fonte.

As operações de socorro envolveram meios dos bombeiros, da GNR e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), num total de 17 operacionais e sete veículos, incluindo a VMER de Portalegre e a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Ponte de Sor.