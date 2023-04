Homem de 37 anos morre soterrado em acidente de trabalho em Ansião

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida num acidente de trabalho, ocorrido ontem ao final da tarde, em Cabecinho, Chão de Couce, no concelho de Ansião. Aconteceu numa obra da rede pública de saneamento e abastecimento de água.Os operários trabalhavam numa vala com três metros de profundidade, "quando uma rotura no cano causou uma inundação e levou ao aluimento de terras, com os dois a ficarem soterrados", referiu José Antunes, comandante dos bombeiros de Ansião, que coordenou as operações.No local estiveram 15 operacionais, dos bombeiros, INEM e GNR. A vítima mortal, de 37 anos, não resistiu aos ferimentos e o óbito foi declarado no local.O ferido, de 32 anos, foi conduzido para o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra.