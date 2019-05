Homem de 37 anos suspeito de abusar de menor no Porto em prisão preventiva

O homem de 37 anos esta quarta-feira detido pela Polícia Judiciária (PJ), suspeito de abusar sexualmente de um menor que contactava nas redes sociais e com quem combinava encontros numa pensão do Porto, ficou em prisão preventiva.Em comunicado, a PJ explica que a detenção resultou da investigação iniciada após a denúncia de familiares da vítima, um rapaz de 13 anos, e na qual se concluiu que "o suspeito, por diversas vezes, após conversas pelas redes sociais, combinava os encontros para práticas de natureza sexual numa pensão na cidade do Porto".O homem, talhante, foi identificado e detido "no cumprimento de mandados de detenção pela presumível autoria do crime de abuso sexual de criança", acrescenta a PJ.Após ter sido foi presente a um primeiro interrogatório judicial, foi-lhe aplicada a medida de coação mais pesada, a de prisão preventiva.