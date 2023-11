Homem de 40 anos fica em prisão preventiva por agredir duas mulheres em Monforte

Um homem, de 40 anos, foi detido pela GNR por violência doméstica contra duas mulheres, de 41 e 34 anos, no concelho de Monforte (Portalegre), tendo ficado em prisão preventiva, revelou esta sexta-feira aquela força de segurança.

O Comando Territorial de Portalegre da GNR indicou, em comunicado, que o homem foi detido, na quarta-feira, por militares do Núcleo Investigação e de Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE).

Segundo a GNR, no âmbito de uma investigação por violência doméstica, os militares da Guarda "apuraram que o suspeito exercia violência física e psicológica contra as vítimas, duas mulheres de 41 e 34 anos", causando-lhes "medo e inquietação".

No decorrer das diligências policiais, de acordo com a Guarda, foi dado cumprimento a um mandado de detenção do suspeito.

O homem foi presente ao Tribunal Judicial de Portalegre, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva, adiantou a GNR.

A Guarda Nacional Republicana (GNR) lembra que "a violência doméstica é crime público e denunciar é uma responsabilidade coletiva".