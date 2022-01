Um homem, de 44 anos, foi detido por militares da GNR por violência física e psicológica de que era vítima a própria mãe, de 68, em Vila Nova de Foz Côa.





Após uma denúncia, a GNR investigou o caso e recolheu provas para avançar com a detenção do suspeito, no domingo à tarde. Segunda-feira foi presente a um juiz do Tribunal de Vila Nova de Foz Côa, que o libertou.