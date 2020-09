Um homem de 44 anos morreu soterrado, esta sexta-feira, na sequência do desabamento de uma ponte de túnel nas Minas Neves Corvo, no concelho de Castro Verde, Beja.O homem residente em Ourique e com dois filhos tinha acabado de entrar no turno de trabalho quando o incidente aconteceu.O alerta foi dado às 19h55.No local estiveram oito operacionais dos bombeiros de Castro Verde, da VMER e da GNR, apoiados por quatro veículos.