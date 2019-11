Morre atropelado por trator agrícola em Odemira

José Mateus Pereira, de 66 anos e natural de Odemira, estava a trabalhar num curral de vacas na Herdade dos Migueis quando foi fatalmente colhido por um trator agrícola, ficando preso sob o veículo.O alerta foi dado na manhã deste domingo. No entanto, a vítima poderá ter estado mais de 24 horas debaixo de uma das rodas da máquina, já que foi vista pela última vez na sexta-feira à tarde, em Conceição.O alerta para o acidente fatal foi dado pelas 10h30 por uma vizinha. Segundo os bombeiros locais, o veículo agrícola terá ficado a trabalhar em cima da vítima até ter esgotado o gasóleo. Fonte que esteve no local revelou ainda que "o homem encontrava-se completamente desfigurado debaixo da roda do trator".José Mateus Pereira trabalhava há alguns anos na Herdade dos Migueis, uma exploração agropecuária. "Era um tratorista com bastante experiência", desabafou a mesma fonteNo local estiveram os bombeiros de Ourique, uma Viatura de Suporte Imediato de Vida de Castro Verde e o INEM, num total de 18 operacionais, apoiados por nove viaturas. A GNR de Beja também esteve no local.Miguel Ferreira, de 55 anos, foi encontrado morto debaixo do trator agrícola que conduzia, no sábado, em Friande, Felgueiras. O corpo, que terá ficado horas preso sob o veículo, foi descoberto pela mulher e um dos filhos.Entre 2013 e 2017 morreram 358 pessoas em acidentes com tratores agrícolas. Uma média de cinco mortes por mês.No primeiro semestre deste ano, 29 pessoas morreram e 50 ficaram gravemente feridas em acidentes com tratores. O distrito de Bragança lidera em número de vítimas mortais à média de uma por mês.