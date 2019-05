Homem morre em Marco de Canaveses num acidente com trator agrícola

Um homem com cerca de 60 anos de idade morreu esta segunda-feira num acidente com um trator agrícola em Penhalonga, Marco de Canaveses, disse fonte dos bombeiros da localidade.De acordo com o comandante Sérgio Silva, a vítima conduzia o veículo e terá descido um talude, ficando presa num arame.O alerta para os Bombeiros do Marco de Canaveses ocorreu pelas 13h34.O óbito foi confirmado pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Vale do Sousa.No local, estiveram sete operacionais, apoiados por duas viaturas dos Bombeiros do Marco de Canaveses e a GNR.