Um homem, de 45 anos, morreu, este domimgo, na praia de Vale do Lobo, em Quarteira, no Algarve.Ao que oapurou, a vítima sofreu uma paragem cardiorrespiratória quando se encontrava no areal.Foram feitas manobras de reanimação por uma equipa da VMER, mas a vítima não resistiu.A Polícia Marítima foi acionada ao local.