A PSP identificou um homem de 55 anos, desempregado, que tinha saído da cadeia há cerca de um mês, por suspeita de furto numa empresa situada no concelho de Aveiro.

Foi também identificado um menor, de 15 anos, que assaltava com um amigo de 22.Na operação, que decorreu no último sábado, foram apreendidas sete peças de alumínio (com um peso total de 74 quilos), bem como 250 euros e várias ferramentas, por suspeita de terem sido utilizadas na prática dos crimes.